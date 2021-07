In der Südpfalz sind drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, zwei im Kreis Germersheim und eine in Landau. Das haben die Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Sieben-Tage Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) ist in Landau damit auf 4,3 gesunken, was zwei aktiven Fällen entspreche. Im Kreis Germersheim liegt der Wert bei 8,5, im Kreis SÜW nach wie vor bei 0,0. Die landesweite Inzidenz bleibt mit 6,3 fast gleich (Dienstag: 6,2).