In der Südpfalz gibt es drei neue Corona-Infektionen. Alle werden aus dem Kreis Germersheim gemeldet. Dort gibt es nun 40 aktive Infektionen bei insgesamt 342 positiv getesteten Personen. 296 Menschen gelten als gesundet, das sind zwei mehr als am Vortag. Im Kreis sind sechs Menschen gestorben. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße gibt es keine Veränderung zum Vortag. Es bleibt bei 283 Infektionen, 259 Menschen sind gesund. Damit gelten 18 Menschen als aktiv infiziert. Sechs Menschen sind in Landau/SÜW verstorben. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter mit.