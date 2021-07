In der Südpfalz, genauer: im Kreis Germersheim, sind von Montag auf Dienstag drei Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden. Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau gab es dagegen keine weiteren Fälle. Das haben die beiden Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung mitgeteilt. Aktuell infiziert sind noch 19 Menschen im Kreis Germersheim und 3 im Kreis SÜW beziehungsweise in Landau. Im Kreis Germersheim beträgt die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner in sieben Tagen) jetzt 7,8, im Kreis SÜW 0,0 und in Landau 6,4. rhp/boe