[Aktualisiert 14.50 Uhr]Drei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit Corona sind seit dem Wochenende in der Südpfalz zu beklagen. Ein Mensch starb im Landkreis Germersheim, wo die Anzahl der Todesopfer in der Pandemie damit auf 137 gestiegen ist, zwei weitere in Landau. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei hochbetagte Personen, eine Frau und einen Mann. Damit steigt die Zahl der Todesopfer in Landau und im Kreis SÜW auf 178. Außerdem gab es 548 nachgewiesene Neuinfektionen: 51 in Landau, 181 im Kreis SÜW und 316 im kreis Germersheim. Die Inzidenzen liegen nun bei 370,6 in Landau, 417,9 im Kreis SÜW und 643,4 im Kreis Germersheim.