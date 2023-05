Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich drei Kundgebungen gab es am Montagabend in Landau – die teilweise nicht unterschiedlicher sein konnten. Mehrere Hundert Menschen waren in der Innenstadt präsent.

Nach Polizeiangaben rund 150 Menschen folgten dem Aufruf der Omas gegen Rechts sowie weiterer Organisationen