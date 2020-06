Das gemeinsame Diagnosezentrum der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße auf dem Alfred-Nobel-Platz in Landau öffnet ab kommender Woche mit Blick auf die geringen Corona-Fallzahlen in der Südpfalz und der damit einhergehenden geringen Auslastung nur noch montags von 17 bis 19 Uhr. Das teilen Stadt- und Kreisverwaltung mit. An der Drive-in-Teststation können sich nach wie vor Personen mit begründetem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Wer das möchte, benötigt eine Laborüberweisung von einem Arzt.

Darüber hinaus ist die Corona-Ambulanz auf dem neuen Messplatz in Landau weiterhin jeden Mittwoch in Betrieb. Die Verfahrensweise: Wer sich krank fühlt, wendet sich immer zuerst – per Telefon – an seine Hausarztpraxis. Diese entscheidet nach Abfrage der Symptome, ob die reguläre Sprechstunde besucht werden kann oder ob sich der Patient in der Corona-Ambulanz vorstellen soll. Die Terminvereinbarung übernimmt die Hausarztpraxis. Man erhält eine Buchungsnummer, die bei der Einfahrt zur Corona-Ambulanz vorzuzeigen ist.