In der Südpfalz sind von Dienstag auf Mittwoch 1055 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden, 490 im Kreis Germersheim, 373 im Kreis Südliche Weinstraße und 192 in Landau. Das haben die beiden Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung mitgeteilt. Am Vortag hatte es 714 Neuinfektionen gegeben. Die Inzidenzen: 1464,3 im Kreis Germersheim, 636,4 an der Südlichen Weinstraße und 713,3 in Landau.