Übers Wochenende sind in der Südpfalz 183 weitere Fälle des Coronavirus in der Südpfalz festgestellt worden. Dies betrifft allerdings nur den Landkreis Südliche Weinstraße (125) und die Stadt Landau (58). Der Kreis Germersheim kann wegen Übermittlungsproblemen keine aktuellen Zahlen liefern. Die Behörden melden zudem zwei weitere Todesfälle: eine Frau und ein Mann aus Landau, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Damit sind in Landau und SÜW bisher 282 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben. Die Inzidenzen: 874 an der Südlichen Weinstraße und 644 in Landau.