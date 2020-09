Im Landkreis Germersheim hat es einen deutlichen Anstieg um 22 Fälle bei den Corona-Infektionen gegeben. Das sei auf die Infektionskette innerhalb einer Firma zurückzuführen, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Alle Mitarbeiter seien bereits seit Bekanntwerden des ersten positiven Falls in Quarantäne. Auswirkungen auf die weitere Bevölkerung habe es nicht gegeben. Das Gesundheitsamt habe zusammen mit der Firma alle notwendigen Maßnahmen veranlasst. Konkret bedeutet dies, dass derzeit 43 aktive Fälle nachgewiesen sind, nach 21 am Vortag. Nicht mewhr ansteckend sind 283 Menschen, gestorben sechs. Bisher sind 332 Infektionen im Landkreis nachgewiesen worden.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau hat es keine Veränderung der Fallzahlen gegeben. Es ist bei 277 positiven Tests geblieben. 252 Infizierte sind nicht mehr ansteckend, sechs Menschen sind gestorben. Aktive Infektionen gibt es noch in den Verbandsgemeinden Bad Bergzabern (2), Edenkoben (1), Herxheim (2), Maikammer (5) und Offenbach (1) sowie in Landau (8).