Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Südpfalz 332 (Vortag: 430) neue Coronainfektionen nachgewiesen: 129 (206) im Kreis Germersheim, 151 (167) im Kreis SÜW und 52 (57) in Landau. Das haben die Stadt- und kreisverwaltungen unter Berufung auf ihre Gesundheitsämter mitgeteilt. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 761 (740) im Kreis Germersheim, 813 (836) in SÜW und 816 (863) in Landau.