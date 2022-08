In der Südpfalz sind von Dienstag auf Mittwoch 147 (Vortag: 132) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 64 (45) im Kreis Germersheim, 43 (62) im Landkreis Südliche Weinstraße sowie 40 (25) in Landau. nach Angaben des Gesundheitsamtes Landau/SÜW hat es einen weiteren Todesfall gegeben: Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Offenbach ist an oder mit Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 272; im Kreis Germersheim waren es 214. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 247 (302) im Kreis Germersheim, 214 (207) an der Südlichen Weinstraße und 285 (240) in Landau.