Die meisten der am Montag auf Covid 19 getesteten Schüler und Lehrer des Eduard-Spranger-Gymnasiums (ESG) haben nicht das Coronavirus im Blut. Drei Ergebnisse stehen noch aus. Schulleiterin Dagmar Linnert reagierte sehr erleichtert, dass erst einmal keine größeren Probleme zu erwarten sind und dass es allen frisch Getesteten gut gehe. Sie wie auch die anderen acht Lehrer haben negative Test-Ergebnisse. Die 38 Kinder und neun Lehrer sind bis 2. September in Quarantäne. Am Wochenende war bekannt geworden, dass ein Sechstklässler positiv auf das Virus getestet worden ist. Wie das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße mitteilte, handelt es sich bei den bekannten Testergebnissen um die Abstriche, die im Testcenter Landau gemacht worden sind. Drei Schüler haben sich im Kreis Germersheim testen lassen.

Das Gesundheitsamt weiß nicht, wo sich der Sechstklässler, der mit seiner Familie im Kreis Germersheim lebt, angesteckt haben könnte. Es gibt keinen weiteren Corona-Fall am ESG. Laut Schulleiterin Linnert waren die letzten Tage eine große psychische Belastung für alle Beteiligten, deshalb gehe es jetzt nicht in erster Linie darum, die Kinder zu Hause zu unterrichten. Die Lehrerer in Quarantäne werden zum Teil von Kollegen vertreten. Auch digital gibt es Möglichkeiten. Linnert erwähnt eine Video- und auch eine Lernplattform des Landes, die beide im Online-Unterricht eingesetzt würden. Es sei allerdings kaum möglich, die Lehrer von zu Hause digital in den Unterricht zuzuschalten. Auch hätten nicht alle Kinder ein digitales Endgerät, und nicht überall funktioniere WLan stabil, betont Linnert.