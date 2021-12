Von Donnerstag auf Freitag hat es im Kreis Germersheim drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gegeben: je einen in Wörth, der Verbandsgemeinde Jockgrim und in Germersheim. Außerdem sind im kreis Germersheim nach dessen Mitteilung 166 Neuinfektionen nachgewiesen worden. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gab es 170 Neuinfektionen. Es seien auch wieder zahlreiche Einrichtungen betroffen; nähere Angaben dazu machen Kreis- und Stadtverwaltung nicht.