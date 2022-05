Die Anzahl der Corona-Neuinfizierten sinkt weiter. die Südpfälzer Gesundheitsämter melden 78 Neuinfizierte mit Covid-19 seit Dienstag. Es sind 16 Fälle in Landau, 29 Fälle im kreis Südliche Weinstraße und 33 Fälle im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz: 235,6 in Landau, 224,8 in SÜW und 192,2 im Kreis Germersheim.