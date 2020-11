In der Südpfalz gibt es im Vergleich zum Vortag 71 Corona-Neuinfektionen. Das teilen die zuständigen Behörden mit.

Auf die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße entfallen 31 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Annweiler ist mit Covid-19 verstorben, teilt die Kreisverwaltung SÜW mit. Damit sind seit Beginn der Pandemie neun positiv auf das Virus Sars-CoV2 getestete Menschen gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 96 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Landau, im Kreis liegt sie bei 98,6.

Eine Betreuungsperson der Katholischen Kita ist nun ebenfalls mit dem Virus neu infiziert. Der letzte Arbeitstag der Person war am 13. November, 24 Kinder und sechs weitere Mitarbeiter stehen nun unter Quarantäne. Ebenfalls positiv getestet wurde eine Schülerin der Grundschule Edenkoben. Sechs Mitschüler stehen nun unter Quarantäne.

Germersheim: Senioreneinrichtungen und Schulen betroffen

Im Kreis Germersheim gibt es 40 Neuinfektionen. Es bleibt laut der dortigen Kreisverwaltung bei 16 Todesfällen. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt im Kreis bei 155 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Corona-Verdacht in der Germersheimer Obdachlosenunterkunft hat sich nicht bestätigt. Die Quarantäne dort ist aufgehoben. Im Caritas Altenzentrum St. Elisabeth Germersheim sind inzwischen drei Mitarbeiter und drei Bewohner positiv getestet. Es befinden sich alle Bewohner und das gesamte Personal in Quarantäne. Alle werden getestet. Fünf Mitarbeiter und zwölf Bewohner des Palatina Altenpflegeheims in Westheim wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Es befinden sich alle Bewohner und das gesamte Personal in Quarantäne. Drei Personen aus einer Hagenbacher Senioreneinrichtung sind ebenfalls positiv. Die betroffene Station befindet sich in Quarantäne. Im Germersheimer Goethe Gymnasium gibt es einen weiteren Corona-Fall, ebenso im Europa-Gymnasium in Wörth. Hier wurde die gesamte Klassenstufe nach Hause geschickt.