[Aktualisiert 16.23 Uhr] Die Kreisverwaltungen Südliche Weinstraße und Germersheim melden 57 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2. 33 davon wurden in Landau und dem Kreis SÜW gezählt. Damit steigt die Summe der Infizierten auf 841 Fälle, 493 Menschen gelten als gesundet, sieben sind verstorben. Im Kreis Germersheim gibt es 24 Neuinfektionen, damit sind dort insgesamt 1055 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden und 16 Menschen verstorben. Einen neuen Fall gibt es an der Eduard-Orth-Grundschule Germersheim, die Kinder der Betreuung bleiben vorübergehend daheim, teilt die zuständige Kreisverwaltung mit. Einen weiteren positiven Fall gibt es im Friedenskindergarten Wörth. Hier dauern die Ermittlungen noch an. Auch die Kita Leimersheim ist wegen eines Verdachtsfalls komplett geschlossen.

Das siebte Opfer in Landau/SÜW ist nicht, wie gestern gemeldet, die Person, die am Montag im Landauer Vinzentius-Krankenhaus verstorben ist. Diese Person war zwar in Landau zur Behandlung, hat aber ihren Wohnsitz nicht im Zuständigkeitsbereich des Landauer Gesundheitsamts. Darauf weist die Kreisverwaltung ausdrücklich hin. Wir bitten, die falsche Angabe zu entschuldigen.