Die Gesundheitsämter in Landau und in Germersheim melden 57 neue Infizierte für die Südpfalz, davon 38 an der Weinstraße. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 198 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 3109 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau wurden 3336 Fälle übermittelt. Aktuell gelten 474 Menschen als infiziert.

Die Inzidenzwerte für die Südpfalz: Landau 115.2, Südliche Weinstraße 101.3, Germersheim 72.9. Dieser Wert zählt die Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Folgende Einrichtungen an der Weinstraße sind neu betroffen: in der Katholischen Kita Mörlheim St. Martin wurden zwei Kinder positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Die Kinder haben die Einrichtung schon einige Tage nicht mehr besucht, vorsorglich hat das Gesundheitsamt eine Testung des Personals veranlasst. In der Kita Stadtpiraten Landau sind zwei Mitarbeiter an Corona erkrankt, im Seniorenheim Ludwigshöhe Edenkoben ein Mitarbeiter und ein Bewohner, in der Römergarten-Residenz Offenbach sechs Bewohner.

