Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz 49 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 31 im Kreis Germersheim und 18 im Kreis Südliche Weinstraße sowie in Landau. Neu betroffen sind die Grundschule Dörrenbach, wo ein Kind positiv auf das Virus getestet worden ist, sowie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, wo ein Bundeswehrangehöriger infiziert ist. In beiden Fällen dauert die Ermittlung von Kontaktpersonen noch an.

Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) ist im Kreis Germersheim auf 196,9 gestiegen, im Kreis SÜW auf 91,4 und in Landau auf 85,3.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch sagte am Dienstagabend im Stadtrat, dass das Klinikum in Ludwigshafen, das als Krankenhaus der Maximalversorgung die Belegung der Kliniken in Vorder- und Südpfalz in der Pandemie regelt, selbst bereits eine hohe Auslastung in der Intensivmedizin melde und damit rechne, dass es bei steigenden Inzidenzen mit leichtem Zeitverzug auch zu stark steigenden Belegungen in den Kliniken in der Region kommen werde.