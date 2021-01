16 Neuinfizierte im Kreis Germersheim und 28 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße – das ist die Entwicklung in der Südpfalz seit Mittwoch, wie die beiden Gesundheitsämter mitteilen. Im Kreis Germersheim sind zwei ältere Personen an oder mit Corona gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 88. An der Weinstraße sind ebenfalls zwei Betagte im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben; sie lebten in den Verbandsgemeinden Maikammer und Offenbach. In Landau/SÜW steigt die Zahl des Toten, die an Covid-19 erkrankt waren, auf 86.

Die wenigsten Neuinfizierten gibt es aktuell im Kreis Germersheim, was den Inzidenzwerten zum Ausdruck kommt – also den neu Erkrankten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen: Kreis Germersheim 63.6, Kreis Südliche Weinstraße 121.2 und Landau 134.4.

Kind infiziert

Neu betroffen an der Weinstraße sind: in der Katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth Gossersweiler-Stein ist eine Betreuungsperson positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, in der Nordringschule Landau ebenfalls eine Betreuungsperson, in der Protestantischen Kita „Unterm Regenbogen“ Annweiler ein Kind, in der Römergarten-Residenz Offenbach ein Mitarbeiter, im Seniorenheim Ludwigshöhe Edenkoben ein Bewohner und sechs Mitarbeiter. Bei drei der Mitarbeiter konnte der positive Befund erst am Donnerstag heute der Einrichtung zugeordnet werden; diese drei positiven Ergebnisse stammen aus der letzten Woche. Außerdem sind laut Kreisverwaltung derzeit fünf Mitarbeiter aus dem Zuständigkeitsbereich anderer Gesundheitsämter mit Corona infiziert, auch hier stammen die positiven Befunde zum Teil bereits aus der letzten Woche.