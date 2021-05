Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz 43 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 26 im Kreis Germersheim und 17 im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau. Neu betroffen ist das Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus, wo ein Kind positiv auf das Virus getestet wurde. Alle Kontaktpersonen befinden sich bereits in häuslicher Absonderung. In der Südpfalzwerkstatt Offenbach wurde das Virus bei einem Mitarbeiter nachgewiesen. Drei Kontaktpersonen aus mehreren Landkreisen wurden ermittelt. Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegen jetzt bei 92,2 im Landkreis Germersheim (Vortag: 86,8), 96,8 im Kreis SÜW (105)und 128 in Landau (121,6). Die landesweite Inzidenz beträgt 93,3 und damit weniger als am Montag (98).