Seit Mittwoch verzeichnen die Gesundheitsämter der Südpfalz 42 neue Covid-19-Infizierte, davon 17 in Landau und an der Südlichen Weinstraße und 26 im Kreis Germersheim. Es gibt zwei weitere Todesfälle: In Landau ist ein Betagter an oder mit Corona gestorben, in der Verbandsgemeinde Offenbach starb eine Frau.

Die Inzidenzwerte sind leicht gesunken, also die Anzahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen: Landau liegt bei 32 (am Vortag 42,7), der Kreis SÜW bei 34,4 (38), der Kreis Germersheim bei 113,2 (114,7).