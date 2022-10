In der Südpfalz sind seit Montag 380 Neuinfizierte mit dem Coronavirus registriert worden. Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden 268 neue Fälle in Landau und an der Weinstraße und 112 im Kreis Germersheim. Ein Patient aus der Verbandsgemeinde Herxheim ist an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt: 522,2 in Landau, 536,5 im Kreis Südliche Weinstraße und 869,2 im Kreis Germersheim.