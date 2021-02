Aktuell gibt es in der Südpfalz 35 neue Corona-Infizierte, davon 13 im Landkreis Germersheim und 22 Fälle im Kreis SÜW und in Landau. Das Landauer Gesundheitsamt meldet acht neue Todesfälle, allesamt ältere Menschen. Allerdings: Wegen Unstimmigkeiten in der Meldekette sind laut Behörde sechs Todesfälle, die bereits einige Wochen zurückliegen, erst nachträglich bekannt geworden. Zwei weitere Todesfälle sind aktuell zu beklagen. Je ein Verstorbener stammt aus Landau, den VGs Annweiler, Landau-Land und Edenkoben. In der VG Bad Bergzabern lebten vier der Verstorbenen.

Die Inzidenzwerte für die Südpfalz, Stand Freitag, 14.10 Uhr: Landau 78,9, SÜW 82,3 und Germersheim 64,3. Dieser Wert gibt die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tag an.