Seit Mittwoch Mittag haben die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim 34 neue Fälle des Coronavirus registriert, davon 24 Fälle in Landau und im Kreis SÜW, zehn im Kreis Germersheim. Vier ältere Mitbürger sind an oder mit dem Virus gestorben: Je eine Personen aus Landau und der VG Bad Bergzabern sowie zwei aus der VG Offenbach.

Im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße am Standort Landau wurde ein Mitarbeiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet sowie je zwei Mitarbeiter im Seniorenheim Ludwigshöhe Edenkoben und in der Römergarten-Residenz Offenbach.