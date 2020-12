Seit Montag hat das Gesundheitsamt Germersheim im Landkreis 33 neue Corona-Infizierte registriert. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau wird erst am Mittwoch wieder aktuelle Zahlen liefern. Dort waren über die Feiertage in Stadt und Kreis 103 neue Fälle gezählt worden. Zehn Südpfälzer sind über Weihnachten an oder mit Corona gestorben.