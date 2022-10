Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 324 (Vortag 537) neue Coronainfektionen registriert worden, davon 138 im Kreis Südliche Weinstraße, 115 im Kreis Germersheim und 71 in Landau. Das haben die beiden Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Inzidenzen: 890 (Vortag: 929) in SÜW, 710 (776) in Landau und angeblich 220 in Germersheim. So veröffentlicht es das Landesuntersuchungsamt in seiner täglichen Übersicht, doch vermutlich kommt der vergleichsweise niedrige Germersheimer Wert dadurch zustande, dass wegen einer Softwarepanne mehrere tage lang keine Werte aus dem Kreis übermittelt werden konnten.