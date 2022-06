Seit Freitag sind in der Südpfalz 261 weitere Fälle des Coronavirus nachgewiesen worden, davon 191 im Kreis Germersheim, 54 im Landkreis Südliche Weinstraße und 16 in Landau. Die Inzidenzen: 591 im Kreis Germersheim, 566 an der Südlichen Weinstraße und 497 in Landau. Der landesweite Wert liegt bei 601.