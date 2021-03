25 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 melden die Gesundheitsämter der Südpfalz. An der Weinstraße wurden 12 weitere Fälle registriert, im Kreis Germersheim 13.

Die Inzidenzwerte für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße sind wieder leicht gestiegen: für Landau von 12,8 auf 23,5, für den Kreis SÜW von 36,2 auf 49,8. Der Kreis Germersheim schlägt mit 130,2 zu Buche, etwas weniger als am Vortag (137,2). Die Daten der Landesregierung stammen von Freitag, 14.10 Uhr, und geben die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen an.