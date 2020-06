Mehr als 22 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen des Bundes seien im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bis Ende Mai an kleine Unternehmen und Soloselbstständige gezahlt worden. Das teilt Landtagsabgeordneter Peter Lerch (CDU) mit. Das Geld sei an über 2700 Antragsteller gegangen, die im Schnitt 8.100 Euro erhalten hätten. Diese Zahlen hat Lerch auf Anfrage von der SPD-geführten Landesregierung erhalten. Insgesamt, so Lerch, seien mehr als 4200 Anträge eingegangen, davon seien rund 1300 doppelt gestellt worden. Spitzenreiter sei die Stadt Landau: Dort hätten 882 Betriebe von den Hilfen profitiert. Deutlich weniger Nachfrage war laut Lerch bei dem vom Land aufgelegten Zuschussprogramm zu verzeichnen. Hier seien im gleichen Zeitraum lediglich 23 Anträge gestellt und 19 bewilligt worden. 310.000 Euro an Krediten seien aus dem Landesprogramm nach Landau und SÜW geflossen.