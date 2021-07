Im Kreis Germersheim sind von Dienstag auf Mittwoch acht neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Aktuell gibt es noch 68 aktive Infektionen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Ebenfalls acht Neuinfektionen melden der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau. Dort gibt es derzeit 95 Infizierte. Neu betroffen ist zum wiederholten mal die Kindertagesstätte „Kleine Reblaus“ ind Walsheim-Knöringen, wo ein weiteres Kind positiv getestet wurde. Alle Kontaktpersonen sind bereits in häuslicher Absonderung, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Inzidenzen (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) steigen im Kreis Germersheim auf 30,2, im Kreis Südliche Weinstraße auf 41,6 und in Landau auf 19,2. Die landesweite Inzidenz steigt minimal von 16,9 auf 17,8.

Mehr zum Thema