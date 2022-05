Die Gesundheitsämter melden 150 (Vortag: 253) Corona-Neuinfektionen in der Südpfalz. 47 (125) davon im Kreis Germersheim, 68 (94) im Kreis Südliche Weinstraße und 35 (34) in Landau. Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 295 (329) im Kreis Germersheim, 360 (310) im Kreis SÜW und 309 (281) in Landau.