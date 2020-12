Die Gesundheitsämter der Südpfalz melden 14 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. In der Verbandsgemeinde Herxheim sind zwei ältere Personen gestorben, ein Mann und eine Frau. Im Kreis Germersheim hat die Behörde zwölf Tote registriert, allesamt betagt: Zwei Personen sind am Dienstag, beziehungsweise Mittwoch verstorben. Die weiteren zehn Todesfälle liegen bereits einige Tage zurück, konnten aber erst jetzt in die Statistik aufgenommen werden. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 56, an der Weinstraße auf 18. Seit Dienstagmittag wurden 48 weitere Fälle im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gemeldet, 46 neue Erkrankte sind es im Kreis Germersheim.

Mehr zum Thema