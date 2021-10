Von Freitag bis Montag sind in der Südpfalz 93 neue Coronainifektionen nachgewiesen worden, 47 im Landkreis Südliche Weinstraße und 46 im Kreis Germersheim. Das haben die beiden Gesundheitsämter bei den Kreisverwaltungen mitgeteilt. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner in sieben Tagen) liegt in Landau bei 64,3, an der Südlichen Weinstraße bei 93 und im Kreis Germersheim bei 163,5.