Seit Donnerstag haben die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim 711 weitere, mit Covid-19 Infizierte registriert. Davon entfallen 119 Fälle auf Landau, 300 auf den Kreis Südliche Weinstraße und 292 auf den Kreis Germersheim. Zwei Menschen sind an oder mit Corona gestorben; sie haben in den Verbandsgemeinden Kandel und Rülzheim gelebt. Das Landesuntersuchungsamt führt Buch über die Sieben-Tage-Inzidenzen. Aktuell liegen sie in Landau bei 978,9, im Kreis Südliche Weinstraße bei 856,6 und im Kreis Germersheim bei 2379,7.