Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden 615 Neuinfizierte mit dem Virus Covid-19 seit Dienstag. Es sind 108 neue Fälle in Landau, 245 im Kreis Südliche Weinstraße und 361 im Kreis Germersheim. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Landau mit 507,7 an, für den Kreis Südliche Weinstraße mit 470,3 und für den Kreis Germersheim mit 1488,3.