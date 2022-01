In der Südpfalz sind seit Dienstag 182 Neuinfizierte mit dem Coronavirus registriert worden. Nach Mitteilung der Gesundheitsämter wurden 33 Fälle in Landau, 54 im Kreis Südliche Weinstraße und 95 im Kreis Germersheim verzeichnet. Die Behörden vermelden einen weiteren Todesfall – in der Verbandsgemeinde Kandel. Die Inzidenzen betragen laut Landesuntersuchungsamt: 304,2 in Landau, 258,2 im Kreis Südliche Weinstraße und 264,3 im Kreis Germersheim.