Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden seit Freitag 138 Neuinfizierte in der Südpfalz. Es sind 24 Fälle in Landau, 45 im Kreis SÜW und 69 im Kreis Germersheim. Ein Patient aus der Verbandsgemeinde Rülzheim ist an oder mit Corona gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt: 171,4 in Landau, 157,1 im Kreis SÜW und 158,9 im Kreis Germersheim.