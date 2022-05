Die Gesundheitsämter der Südpfalz in Landau und Germersheim melden 131 Neuinfizierte mit Corona seit Freitag. Es sind sechs Fälle in Landau, 41 im Kreis Südliche Weinstraße und 84 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt: 297,7 in Landau, 333,1 im Kreis SÜW und 248,1 im Kreis Germersheim.