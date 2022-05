Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim haben seit der letzten Meldung am Donnerstag 121 Neuinfizierte mit Covid-19 registriert. Die Fälle teilen sich so auf: 19 in Landau, 57 im Kreis Südliche Weinstraße und 45 im Kreis Germersheim. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz so an: 293,5 in Landau, 336,7 im Kreis Südliche Weinstraße und 386,0 im Kreis Germersheim.