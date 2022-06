In der Südpfalz melden die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim seit Donnerstag 120 Neuinfizierte mit dem Coronavirus. In Landau sind es 17 Fälle (am Vortag waren es zehn Fälle), im Kreis Südliche Weinstraße 57 (28), im Kreis Germersheim 46 (53). Die Sieben-Tage-Inzidenz: Landau 259,2, Landkreis SÜW 232,9 und Landkreis Germersheim 220,9.