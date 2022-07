Da in der Gemeinde Herxheim keine Wohnung für Geflüchtete mehr frei war und mit einer großen Welle an Kriegsflüchtlingen gerechnet wurde, wurde auf Beschluss der Verwaltung in der Straße Im Bruch eine Containerwohnsiedlung geschaffen. Dort sind im Juli die ersten Zugewanderten eingezogen, inzwischen leben dort elf Menschen. „In den kommenden Tagen werden wir eine fünfköpfige Familie aus der Ukraine bekommen, bald darauf kommen vermutlich noch drei hinzu“, informierte Ortschefin Hedi Braun in der Einwohnerversammlung. Es sei zu erwarten, dass gegen Ende des Jahres die Kapazitäten gut belegt sein werden. Insgesamt ist dort Platz für 54 Menschen. Seit März habe sich die Anzahl an Flüchtlingen in Herxheim mehr als verdoppelt, von damals 123 auf heute 254 Menschen.