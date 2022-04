Die Unterbringung von Menschen, die vor dem Ukraine-Krieg aus ihrer Heimat geflohen sind, wird am Dienstag den Stadtrat beschäftigen. Mit „Liefern und Errichten von Interims-Containeranlagen für 8 WE (Anmerkung der Redaktion: Wohneinheiten) auf dem Gelände des ehemaligen Horstsportplatzes, Albrecht-Dürer-Str. 5“ ist ein Tagesordnungspunkt überschrieben. Wie berichtet, geht die Stadt davon aus, dass sie kurzfristig bis zu 750 Menschen aus dem Kriegsgebiet unterbringen muss, doch so viel regulärer Wohnraum ist derzeit nicht zu bekommen. Daher sucht die Verwaltung auch nach anderen Möglichkeiten, insbesondere nach leerstehenden Gewerbeimmobilien. Dazu gibt es offenbar erste erfolgversprechende Gespräche. Als äußerste Notlösung soll aber auch die Turnhalle der IGS in Queichheim als Notquartier hergerichtet werden. Dies hält Sieglinde Rother, die an der IGS Deutsch und Sozialkunde unterrichtet, für falsch. Kinder bräuchten zum Heranwachsen alle Möglichkeiten, auch den Sport. Sie empfiehlt „kreative Lösungen“ zu suchen, wie „Vereinshäuser, Jugendherbergen, ehemalige Impfzentren, leerstehende Hallen, Zelte“, Wohnwagen oder Tiny-Häuser wie im Ahrtal. Dafür fände sich sicher Platz, beispielsweise auf dem Messegelände. Die Verwaltung hatte auch die Sporthalle der BBS auf ihre Eignung als Notunterkunft geprüft, letztlich aber verworfen. Dass jetzt der alte Horstsportplatz neben der BBS-Sporthalle wieder im Gespräch ist, bezeichnet Sandra Diehl, Pressesprecherin der Stadt, als vorschnelle Formulierung. Der Platz sei lediglich als ein Beispiel von mehreren Möglichkeiten zu verstehen, entschieden sei noch nichts.