Der Jockgrimer CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart geht davon aus, dass die Müllgebühren auch in der Südpfalz steigen werden. Grund ist eine Entscheidung des Bundeskabinetts, die wohl vom Bundestag bestätigt werden wird. Gebhart hat eine klare Forderung.

Das Bundeskabinett hat vor Kurzem beschlossen, dass die Müllverbrennung, durch die Energie gewonnen wird, in Deutschland ab Januar 2023 mit einer CO 2 -Bepreisung versehen wird. Wenn das Gesetz den Bundestag passiert, wären davon auch die südpfälzischen Haushalte betroffen, betont Gebhart, Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie.

„Eine Erhöhung der Müllgebühren ohne gleichzeitige Entlastung passt nicht in die Zeit“, sagt der Südpfälzer. Die Bepreisung belaste Bürger und Unternehmen, die sowieso bereits unter den aktuell hohen Preise ächzten, zusätzlich. In der Südpfalz seien zuletzt 42.890 Tonnen zu verbrennender Hausmüll im Jahr angefallen. „Das Gesetz würde demnach für die Bürgerinnen und Bürger der Südpfalz eine zusätzliche Belastung von etwa 1,5 Millionen Euro bedeuten“, rechnet Gebhart vor.

„Bundesregierung müsste gegensteuern“

Beim Zweckverband in Pirmasens sind laut Gebhart im Jahr 2020 rund 6740 Tonnen Müll aus der Stadt Landau zur Verbrennung angeliefert worden, aus dem Kreis Germersheim rund 18.750 Tonnen und aus dem Kreis SÜW rund 17.400 Tonnen.

„Die Bundesregierung müsste hier eigentlich gegensteuern und nicht die Inflation noch zusätzlich anheizen.“ Dazu brauche es aber einen Rückerstattungsmechanismus, den die rot/grün/gelbe Regierung jedoch nicht vorgesehen habe, sagt Gebhart weiter. Außerdem sei zu befürchten, dass ein nationaler Sonderweg zu Abfallexporten in andere Länder mit geringeren Umweltstandards führe. Dadurch werde in Deutschland zudem weniger Energie produziert, was in der aktuellen Energiekrise „absolut kontraproduktiv“ sei. Gebhart fordert deshalb keine nationale, sondern eine europäische Regelung über die Bepreisung der thermischen Abfallverwertung.