Drei Verletzte durch Pfefferspray hat es am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr in einer Diskothek in der Landauer Albert-Einstein-Straße gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war zunächst ein 20-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit einem noch unbekannten Gast in Streit geraten. Dieser versprühte Pfefferspray im Raucherbereich des Clubs. Durch den Sprühnebel wurden drei Gäste verletzt. Sie klagten über Haut - und Atemwegsreizungen. Die Polizei fragt nun, wer die Auseinandersetzung beobachtet hat und weitere Hinweise geben kann. Diese werden erbeten unter der Telefonnummer 06341 287 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.