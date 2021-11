Gleich zwei Frauen sind unabhängig voneinander in der Nacht auf Sonntag in und vor einer Diskothek in der Landauer Albert-Einstein-Straße attackiert worden. Wie die Polizei berichtet, war der erste Übergriff gegen 3.35 Uhr im Inneren der Disko. Das Sicherheitspersonal alarmierte die Beamten, nachdem der Freund der jungen Frau sie zuerst zu Boden gestoßen und dann ins Gesicht geschlagen haben soll. Nachdem der Mann aus der Disko geworfen wurde, schleuderte er eine Glasflasche nach seiner Freundin, die den Club ebenfalls verlassen hatte. Der Beschuldigte verließ den Tatort vor Eintreffen der Polizei.

Zu dem zweiten Vorfall kam es gegen 5 Uhr. Eine 24-Jährige soll vor der Diskothek augenscheinlich grundlos von einem Unbekannten von hinten gepackt und anschließend zu Boden geworfen worden sein. Hierdurch erlitt die junge Frau leichte Verletzungen, berichtet die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen beider Vorfälle. Diese können sich bei der Landauer Wache unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.