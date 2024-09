Für über einen Monat hat Landau ein neues Fotomotiv: Das auf dem Alten Messplatz aufgebaute größte transportable Riesenrad der Welt, der City Star der Familie Göbel, überragt die Stadt. Und prägt mit seinen rund 70 Metern Höhe natürlich auch das Stadtbild für alle, die aus größerer Entfernung auf die Südpfalzmetropole blicken. Zugänglich ist das Rad ab Samstag bis zum 27. Oktober – und bereits am Freitag, 18 Uhr, feiern die Schausteller Göbel Pre-Opening. Zu diesem Anlass verlost die RHEINPFALZ 5 mal 2 Fahrten. Wer also am Freitag, 18 Uhr, bereits mit dem City Star fahren will, meldet sich bis Mittwoch, 18 Uhr, per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Betreff: City Star. In der Mail sollten die Namen der beiden Fahrgäste angegeben sein. Die Gewinner werden dann am Donnerstag per E-Mail benachrichtigt.