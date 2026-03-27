Der Circus Rudolf Renz macht vom 17. bis zum 26. April Station in Offenbach/ Queich auf dem ehemaligen Handballplatz Navi ( Rathausplatz) Station. Die Besucher erwartet laut einer Mitteilung ein abwechslungsreiches Programm mit international renommierten Künstlern und klassischer Zirkuskunst.

Laut Veranstalter werden Akrobatik, Clowns, Tierdressuren und weitere Darbietungen geboten. Die finnische Artistin Charlotta präsentiert demnach eine Ringnummer sowie akrobatische Kunst an den Tüchern, während Júlia Szegedi aus Ungarn mit Luftakrobatik an der Flying Pole beeindrucken will. Lauri aus Finnland zeigt eine Handstandnummer, und Jaqueline Traber eine Hula-Hoop-Performance zu südamerikanischen Rhythmen. Für humorvolle Momente sorgen soll Clown Steven Munóz. Direktor Rudolf Renz führt seine Araber-Hengste vor. Zudem werden Kamele, Lamas, ein Mini-Pony und ein Irish Tinker präsentiert. „Die arabischen Pferde strahlen nicht nur Stolz und Schönheit aus, sondern auch Freude an der Bewegung“, so die Veranstalter.

Vorstellungen sind donnerstags, freitags und samstags um 17 Uhr, am Sonntag, 19. April, um 15 Uhr und am Sonntag, 26. April, um 11 Uhr. Kartenreservierung über Whatsapp 0163 3634324. Weitere Informationen unter www.circus-rudolf-renz.de oder telefonisch unter 0163 8725666.