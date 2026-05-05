Der Circus Krone kommt mit seiner neuen Show „Farbenspiel – Gold Edition“ nach Landau. Das ruft auch Tierschützer auf den Plan.

Laut eigener Ankündigung gastieren die Schausteller noch bis Sonntag, 10. Mai, auf dem Messeplatz in Landau. Mit im Gepäck: ein internationales Programm mit preisgekrönten Artistinnen und Artisten, spektakulären Darbietungen und Tieren. Die 150 Minuten langen Vorstellungen finden dabei im neuen, hochmodernen Zirkuszelt statt – das laut eigenen Angaben größte reisende der Welt. Vorstellungen starten Mittwoch bis Samstag um 15.30 und 19.30 Uhr sowie Sonntag um 10.30 und 14.30 Uhr. Tickets können Besucher im Netz unter www.circus-krone.com sowie an der Kasse vor Ort erwerben. Der Zirkus weist darauf hin, dass im Vorfeld Plakate beschädigt und mit „Abgesagt“-Aufklebern versehen wurden. Dies entspreche nicht der Wahrheit – alle Vorstellungen fänden wie geplant statt.

Der Verein Schüler für Tiere plant derweil Demonstrationen gegen (Wild-)Tiere im Zirkus. Die Tierschützer treffen sich jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn und wollen in Landau protestieren.