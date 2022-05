Der Wahlkampf sei zu weichgespült, meinte der Grünen-Kandidat Lukas Hartmann in jüngerer Vergangenheit. Das hat CDU-Kandidat Dominik Geißler ja Gott sei dank geändert. Er fordert seine Gegner im Kampf um den Posten des Oberbürgermeisters nun dazu auf, ein Fairness-Abkommen für den Wahlkampf zu unterstützen. Geißlers Wahlkampfmobil und Scheiben seiner Wahlwerkstatt sind beschädigt worden. Klar, Geißlers Wut und Frustration sind angemessen. Das sind Straftaten – und möge man die Idio ... Verzeihung, Verursacher, erwischen. Aber zu unterstellen, Anhänger von Maximilian Ingenthron oder Hartmann hätten dies getan, ist eine Frechheit. Vielleicht sollte der erste Satz eines solchen Abkommens lauten: „Ich unterstelle meinen Konkurrenten nichts, was ich nicht belegen kann.“ Immerhin wirkt Geißler integrativ. Er bringt zusammen, was nicht zusammen will: Die beiden haben sich für eine gemeinsame Stellungnahme zusammengerauft. Bei der Vorgeschichte des Duos wäre nur vergleichbar, dass der Teufel Weihwasser als Deo benutzt. Wenn Geißler so weiter macht, kriegen wir hier binnen zweier Wochen rot-grün oder grün-rot. Und es ist endlich Feuer im Wahlkampf.