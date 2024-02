Annweiler will einen Auftritt von AfD-Chef Tino Chrupalla in seiner „guten Stube“ verhindern. Nach der denkwürdigen Entscheidung des Stadtrats am Mittwoch, sich gegen die Rechtsaußen-Partei aufzubäumen, heißt es nun in den Amtsstuben, die Rechtslage zu diesem Beschluss auszuloten. Der Mietvertrag für den Hohenstaufensaal war bereits unterzeichnet. Doch angesichts der zunehmenden Radikalisierung der Partei sah sich das Stadtgremium in der moralischen und politischen Pflicht, eine fristlose Kündigung zu beschließen. Trotz Rechtsbedenken. Ein Punkt, der auch in Kommentaren zu unserer Berichterstattung kritisch hinterfragt wurde. Als ein wichtiges Signal und einen legitimen Schritt, um radikalen Parolen keinen weiteren Nährboden zu geben, bejubeln Verfechter von Demokratie und Vielfalt das Votum. Dass hier eine demokratisch gewählte Partei mit offenbar gesetzeswidrigen Mitteln ausgegrenzt werden soll, postuliert die AfD-Anhängerschaft. Aber lässt die Rechtslage doch mehr zu, als der Rat zunächst dachte? Oder wird die Sache zu einer juristischen Hängepartie für die Trifelsstadt? Mehr dazu lesen Sie im ausführlichen Artikel.